Sarri: «Potevo fare al caso di due squadre! Sono deluso e non capisco QUESTA cosa…». Le parole dell’ex tecnico della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato del suo ritorno in panchina dopo l’esperienza biancoceleste. Queste le sue parole:

PAROLE – «È chiaro che questo è un punto su cui ci dobbiamo interrogare. Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po’ deluso. Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d’ora penso fosse dovuto. È un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché. Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me.

Conte e il Napoli avranno da fare un percorso con uno stravolgimento del modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a far passare la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Quindi non li vedo fuori dalle prime tre. Napoli mi manca molto».