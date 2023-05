Sarri oltre la festa: una cosa di Lazio-Cremonese l’ha fatto infuriare. Il tecnico si è innervosito per l’atteggiamento della squadra che avanti 2-0 si è fatta riprendere

Come riporta Il Messaggero Sarri si è molto innervosito per l’atteggiamento della Lazio che avanti 2-0 contro la Cremonese si è fatta riprendere sul 2-2, per poi vincere 3-2 col secondo gol di Milinkovic. Atteggiamento che non è andato giù al Comandante e che la squadra deve assolutamente cambiare al più presto.