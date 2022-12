Sarri, obiettivo terzino sinistro: in pole c’è Kerkez

Il grande obiettivo di Sarri e della Lazio per il mercato di gennaio è quello di arrivare ad un terzino sinistro: in pole c’è Kerkez

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata ieri al lavoro sul campo con il tecnico che ha iniziato le prime prove tattiche dopo la ripresa. Non solo il lavoro a Formello però: il Comandante rivolge sempre un pensiero anche al prossimo mercato di gennaio con l’obiettivo principale di arrivare ad un terzino sinistro.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Tare e Lotito sono pronti ad accontentarlo andando a pescare un giovane da far crescere alle spalle di Marusic. Il preferito dell’ex Juve sarebbe Parisi ma i 15 milioni richiesti dall’Empoli sono considerati troppi. Per questo nelle ultime ore il nome in pole è quello di Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003 in forza all’AZ Alkmaar ed ex Milan. Prima però servono le cessioni di Kamenovic (Kezman è pronto a spostarlo in prestito) e di Fares.