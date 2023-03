Sarri su Mourinho squalificato: «Avrei preferito che…». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio dopo il Bologna

Nella conferenza stampa post Bologna-Lazio, Maurizio Sarri è tornato a parlare della squalifica di Mourinho nel derby di domenica.

MOURINHO – A me dispiace non incontrare Mourinho, lo vedo sempre molto volentieri. Credo sia una perdita anche per l’atmosfera, avrei perferito incontrarlo.