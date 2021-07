Sarri su Mourinho: «Roba giornalistica, poi giocano Lazio e Roma»

Maurizio Sarri ha commentato l’ipotetica rivalità con Mourinho, attualmente alla guida della Roma: ecco le sue parole

Maurizio Sarri si è raccontato in una lunghissima intervista, rispondendo alle domande di Alfredo Pedullà per Sportitalia. Tra i vari argomenti toccati, anche la forte contrapposizione con Mourinho:

RIVALITÁ – «Roba giornalistica, perchè giocano Roma e Lazio. Io non potrò segnare e lui non potrà salvare un gol. Le squadre contano più dell’allenatore. Quando l’allenatore si diverte lo trasmette e poi iniziano a divertirsi anche i giocatori, quando loro si divertono, lo fanno anche i tifosi».

ROMA – «Quanto ci sono stato vicino? Non ci ho mai parlato direttamente, non lo so. Secondo i miei agenti, sembra abbastanza».

