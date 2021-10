Sarri Luis Alberto, forte discussione durante la sosta: il retroscena

Sarri e Luis Alberto, il rapporto non decolla: forte discussione tra i due durante l’ultima sosta con lo spagnolo finito poi in panchina

Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto è una delle spine più pungenti di questo altalenante inizio di stagione in casa Lazio. Lo spagnolo non riesce ad integrarsi al meglio nelle idee di calcio del toscano, con l’ex Liverpool che non gode più della libertà di azione che gli concedeva Simone Inzaghi.

Tra i due non corre buon sangue tanto che, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è stato un confronto molto acceso durante l’ultima sosta. Confronto che ha poi portato alle tre panchine consecutive dello spagnolo (Inter, Marsiglia e Verona). Per Sarri la coesistenza con Milinkovic-Savic è impossibile: Luis ha due mesi di tempo per far cambiare idea al tecnico.