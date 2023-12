Sarri-Luis Alberto, colloquio verso l’Atletico: richiesta specifica di Mau

Sarri-Luis Alberto, ieri colloquio a Formello in vista della sfida contro l’Atletico Madrid: cosa gli ha chiesto il tecnico

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri confida molto in Luis Alberto nella sfida di domani della Lazio contro l’Atletico Madrid.

Ieri Mau ci ha parlato, gli ha chiesto di rimettersi sulle spalle la Lazio. Incredibile come il loro rapporto sia diventato simbiotico, tornando un anno indietro. Proprio a dicembre scorso, dopo le ultime incomprensioni col tecnico, l’agenzia You First aveva offerto il Mago a Simeone, l’Atletico sembrava interessato. Non se ne fece più nulla perché Lotito bloccò tutto, privilegiando poi il suo rinnovo a giugno. Ora uno spagnolo stra-motivato cercherà

d’infrangere il tempio dei Colchoneros involato da quasi un anno