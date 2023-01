Sarri esalta un suo giocatore: «Straordinario in allenamento, è adatto al mio gioco». Il tecnico della Lazio spende parole al miele

Sembra tornato il sereno tra Maurizio Sarri e Luis Alberto. Dopo le parole distensive del Mago Il Messaggero riporta queste dichiarazioni del tecnico della Lazio.

«Straordinario per come l’ho visto nell’ultimo mese e mezzo anche in allenamento. Questo Luis – l’elogio di Sarri – è particolarmente adatto al mio gioco».