Sarri provoca Lotito: «Se non lo fai non mi presento a Formello»

Divertente siparietto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito in merito al prossimo calciomercato estivo: tutta l’ironia del tecnico

Come riferisce Il Messaggero, ci sarebbe stato un divertente scambio di battute tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito sul prossimo calciomercato Lazio al termine della gara vinta domenica contro la Cremonese.

Con la posizione di Tare sempre più in bilico e con il nome del sostituto ancora da decidere, il patron ha promesso al tecnico: «Se arriviamo secondi, vi prendo io i giocatori. Mi muovo in prima persona sino al 20 giugno». Divertita la replica del Comandante: «Se non ho i giocatori non mi presento ad Auronzo».