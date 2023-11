Sarri a rischio? Il pensiero di Lotito dopo la sconfitta col Bologna

Sarri a rischio dopo la sconfitta contro il Bologna? Lotito rimanda come sempre i bilanci a fine stagiona ma serve la svolta

Qual è la posizione di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Lazio sul campo del Bologna? Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico continua a godere della fiducia della società.

Il Comandante dunque non è in discussione ma certo deve ritrovare continuità di risultati. I bilanci, come sempre accade nella storia di Lotito, si faranno al termine della stagione quando le parti valuteranno se proseguire o meno l’avventura. Ragionamenti prematuri.