Sarri Lotito, necessario un altro incontro: oggi gli agenti in città

Fumata grigia dall’incontro tra Sarri e Lotito: è necessario un altro incontro anche per definire le questioni economiche. Oggi agenti in città

Il summit di ieri sera tra Sarri e Lotito non ha portato ad una decisione sulla panchina della Lazio. Le parti dovranno incontrarsi almeno un’altra volta, anche per definire l’accordo economico, argomento passato in secondo piano ieri sera proprio perché non erano presenti gli agenti del tecnico.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, i procuratori raggiungeranno Sarri nella Capitale proprio oggi. L’accordo sulla parte fissa c’è già a 3 milioni ma manca quello sui bonus.