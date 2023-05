Sarri-Lotito, a breve il vertice: una richiesta del tecnico va oltre il mercato

Conquistata la Champions League, c’è attesa per il vertice tra Sarri e Lotito: il tecnico chiederà una cosa precisa

Maurizio Sarri e Claudio Lotito sono pronti ad incontrarsi dopo aver conquistato matematicamente la Champions League.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio non chiederà solo i giusti rinforzi sul mercato ma anche, e forse soprattutto, di avere definitivamente campo libero su operatività e scelte. Da questo passa il proseguo dell’avventura dell’ex tecnico del Napoli in panchina.