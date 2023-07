Sarri convoca Lotito, Fabiani e Picchioni: comunicazione urgente in arrivo da parte del tecnico della Lazio

Come scrive Il Messaggero è in arrivo un nuovo vertice voluto da Sarri per cercare l’accelerazione definitiva sul mercato. L’appuntamento è fissato per domani (per il Corriere dello Sport sarà invece martedì), visto che il tecnico tornerà a Formello per dirigere gli allenamenti della squadra. È necessario un aggiornamento con Lotito, ma anche con Fabiani e Picchioni.

Sarri lo accetterebbe, ma lascia sempre una speranza per Ricci e soprattutto Zielinski, che ancora non ha detto sì al Napoli. Il tecnico ribadisce i suoi nomi (compreso Berardi). Lotito rilancia Zakharyane recrimina sull’ultimo no a Fred. E la Lazio resta bloccata.