Sarri Lotito, confronto dopo San Siro: il rinnovo rimane congelato

Dopo il ko di San Siro c’è stato un confronto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: il rinnovo del tecnico rimane congelato

Il pesante ko di San Siro contro il Milan non ha certamente fatto piacere a Claudio Lotito che ieri – come riporta Il Corriere della Sera – ha avuto un lungo confronto con Sarri. Entrambi erano delusi, e parecchio. Ma anche entrambi stupiti, perché nessuno dei due aveva messo in conto quattro schiaffi come quelli ricevuti a San Siro.

Com’è possibile che una squadra imperforabile per quattro incontri consecutivi, roba da record, torni d’un tratto la banda del buco? Lotito ha chiesto, Sarri ha provato a rispondere. Ha accarezzato il tema del mercato vuoto di gennaio, ma il proprietario del club da quell’orecchio non sente proprio.

Il rapporto tra presidente e Sarri resta buono, il progetto va avanti, ma per nessuno dei due il rinnovo fino al 2025 è più una priorità: il tecnico pensa a migliorare i difetti della squadra, Lotito pretende un riscatto immediato, domani con il Bologna.