Sarri-Lotito, botta e risposta dopo Lazio-Celtic: «Quel consiglio di formazione? Me lo dice da 3 anni…»

Sarri-Lotito, simpatico botta e risposta prima e dopo la gara col Celtic Glasgow: il tecnico svela questo aneddoto

Simpatico siparietto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito prima e dopo Lazio-Celtic. Alle parole di Lotito, che nel pre-partita aveva svelato di aver consigliato a Sarri di far giocare gli uomini migliori, il tecnico ha replicato:

«Lotito sono tre anni che mi dice di far giocare i giocatori che stanno meglio, non me l’ha detto solo ieri».