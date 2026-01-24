Sarri: «Alla gente ho promesso che avrei accettato tutto per loro. Fino ad ora c’è un ridimensionamento»

Sarri nel post partita di Lecce Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Lecce-Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida andata in scena al Via del Mare. Queste le parole del tecnico:

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Alla gente della Lazio ho promesso che avrei fatto di tutto e avrei accettato qualsiasi cosa, lo faccio per l’amore che mi stanno dando. La Lazio è qualcosa che non lo puoi capire, è una storia grossa, non lo capisci fin quando non ci sei dentro».

RIDIMENSIONAMENTO – «Fino a questo momento ci stiamo ridimensionando, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuol fare una squadra giovane, a me dell’anagrafe non importa niente. Se c’è qualità c’è qualità a 20/30 anni».

LA PRESTAZIONE – «La squadra ha fatto quello poteva dal punto di vista tattico e mentale. Abbiamo sbagliato una miriade di palloni nel primo tempo. Nella ripresa siamo un po’ cresciuti e poi spariti negli ultimi 25 metri».

I SINGOLI – «Nei primi 10/15 minuti non aveva fatto neanche male Dia, poi gli sono arrivate tutte palle sporche. Ratkov e Taylor li ho visti in crescita. Abbiamo degli attaccanti che fanno fatica a trasformare in occasione la mole di gioco. Ma forse non è colpa loro e magari è colpa nostra che non li mettiamo in condizione».

VEDI LA LUCE NELLA NOTTATA? – «Non so se la notte sta prendendo una direzione, in questo momento la tentazione di dirti di no è grossa. Poi magari nei prossimi giorni vengo smentito».