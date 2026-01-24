Connect with us

Sarri: «Alla gente ho promesso che avrei accettato tutto per loro. Fino ad ora c’è un ridimensionamento»

1 ora ago

Image Photo930351
Ci Lecce 24/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lecce-Lazio / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri nel post partita di Lecce Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Lecce-Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida andata in scena al Via del Mare. Queste le parole del tecnico:

MESSAGGIO AI TIFOSI«Alla gente della Lazio ho promesso che avrei fatto di tutto e avrei accettato qualsiasi cosa, lo faccio per l’amore che mi stanno dando. La Lazio è qualcosa che non lo puoi capire, è una storia grossa, non lo capisci fin quando non ci sei dentro».

RIDIMENSIONAMENTO«Fino a questo momento ci stiamo ridimensionando, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuol fare una squadra giovane, a me dell’anagrafe non importa niente. Se c’è qualità c’è qualità a 20/30 anni».

LA PRESTAZIONE«La squadra ha fatto quello poteva dal punto di vista tattico e mentale. Abbiamo sbagliato una miriade di palloni nel primo tempo. Nella ripresa siamo un po’ cresciuti e poi spariti negli ultimi 25 metri».

I SINGOLI «Nei primi 10/15 minuti non aveva fatto neanche male Dia, poi gli sono arrivate tutte palle sporche. Ratkov e Taylor li ho visti in crescita. Abbiamo degli attaccanti che fanno fatica a trasformare in occasione la mole di gioco. Ma forse non è colpa loro e magari è colpa nostra che non li mettiamo in condizione».

VEDI LA LUCE NELLA NOTTATA?«Non so se la notte sta prendendo una direzione, in questo momento la tentazione di dirti di no è grossa. Poi magari nei prossimi giorni vengo smentito».

