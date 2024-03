Sarri, mai cosi tante sconfitte: il dato sul tecnico biancoceleste, protagonista di un record negativo sulla panchina della Lazio

Brutto momento per la Lazio, che dopo la sconfitta con il Bayern Monaco, fa registrare la terza partita persa in maniera consecutiva.

Brutto dato per i biancocelesti, ma soprattutto per Maurizio Sarri, che come ricorda il Corriere dello Sport, non era mai riuscito. da quando siede sulla panchina biancoceleste, a perdere tre gare di seguito.