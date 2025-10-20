 Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste convince a metà: i giudizi e i voti dei quotidiani dopo la sfida contro l'Atalanta
Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste convince a metà: i giudizi e i voti dei quotidiani dopo la sfida contro l'Atalanta

2 ore ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri Lazio, l’allenatore biancoceleste convince a tratti: ecco i voti dei giornali dopo la sfida di Serie A contro l’Atalanta

La Lazio brilla nel primo tempo, ma cala vistosamente nella ripresa. La squadra di Maurizio Sarri vive una gara a due volti, distinguendosi comunque per una difesa stoica e compatta. Al termine del match, l’ex centrocampista biancoceleste Cristian Brocchi, ai microfoni di Dazn, elogia il tecnico per l’organizzazione difensiva: movimenti efficaci e sorprendenti, seppur non sempre sufficienti a contenere la pressione costante dell’Atalanta di Juric.

Il tecnico toscano ha dovuto fare i conti con una rosa non ancora al meglio, con diversi giocatori recuperati solo in extremis e una tenuta fisica che alla distanza è venuta meno.

Nonostante ciò, Sarri merita riconoscimenti: le pagelle dei quotidiani gli attribuiscono valutazioni positive, in alcuni casi superiori alla semplice sufficienza.

CORRIERE DELLO SPORT – Sarri 6;

GAZZETTA DELLO SPORT – Sarri 6;

TUTTOSPORT – All. Sarri 6

