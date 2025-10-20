Lazio, serve migliorare in zona goal: Dia ancora una volta prestazione sottotono - Lazio News 24

Lazio: rendimento altalenante e dubbi in attacco, Dia non decolla. La situazione

La Lazio continua a vivere un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, sia sul piano dei risultati che delle prestazioni individuali. L’ultima sfida contro l’Atalanta ha messo nuovamente in luce le difficoltà della squadra di Sarri nel trovare continuità, soprattutto in fase offensiva. Tra i protagonisti attesi ma deludenti c’è sicuramente Boulaye Dia, ancora lontano dalla miglior condizione fisica.

L’attaccante senegalese della Lazio era reduce da un forfait con la Nazionale, dovuto ai consueti problemi alla caviglia. Nonostante fosse in dubbio fino a poche ore dal match, è partito titolare contro l’Atalanta, ma la sua prova è stata sottotono. Dia ha lottato per tutta la partita, ingaggiando un duello fisico con Hien, ma non è mai riuscito a rendersi realmente pericoloso.

In particolare, pesa l’errore commesso nei primi minuti di gara, quando un controllo sbagliato gli ha impedito di trovarsi a tu per tu con il portiere avversario Carnesecchi. Un’occasione sprecata che avrebbe potuto indirizzare in modo diverso l’incontro. Per il resto della partita, Dia ha ricevuto pochi palloni giocabili e la sua presenza in attacco è stata poco incisiva.

Guardando i numeri, la Lazio ha evidenziato un andamento offensivo piuttosto altalenante: nelle prime sette giornate di campionato, i biancocelesti sono rimasti a secco in ben quattro occasioni. Quando però riescono a sbloccarsi, lo fanno con forza: tre reti segnate contro Genoa e Torino, addirittura quattro contro il Verona.

Nonostante ciò, la posizione in classifica della Lazio non rispecchia appieno la pericolosità offensiva dimostrata in alcune gare. Attualmente, la squadra occupa l’undicesimo posto, nonostante sia la sesta per numero di gol segnati (in attesa dei risultati di Cremonese e Udinese). Questo conferma come la discontinuità sia il problema principale di una squadra capace di grandi exploit, ma anche di clamorosi blackout.

Per Sarri e i suoi, diventa fondamentale trovare equilibrio e continuità, a partire da Dia, che dovrà ritrovare presto la miglior forma per essere un riferimento stabile in attacco. La Lazio, se vuole rientrare nella lotta per l’Europa, dovrà iniziare a segnare con maggiore regolarità e, soprattutto, a raccogliere punti in modo costante.