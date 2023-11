Sarri-Lazio, rischio esonero concreto ? Ecco la verità. E quella partita sarà decisiva

Sarri-Lazio, quanto è concreto il rischio dell’esonero del tecnico? Lotito non ha intenzione di licenziarlo ma quella partita sarà decisiva

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio è tornata inevitabilmente in discussione la posizione di Maurizio Sarri dopo la sconfitta di sabato contro la Salernitana.

La realtà è ché il club non ha intenzione di esonerarlo (con oltre dieci milioni

lordi a bilancio) e l’allenatore non vuole dimettersi e mollare la barca adesso. Si spera ancora di poter rivalutare, di comune accordo, il matrimonio fino al 2025 a giugno, a meno che la situazione non precipiti del tutto, con Tudor e la suggestione Scaloni sempre sullo sfondo. I prossimi risultati ora rappresentano ancora di più uno spartiacque decisivo. Non solo contro il Celtic Glasgow, perché paradossalmente il volto sinora positivo nella vetrina Champions fa ancora più arrabbiare Lotito, ma soprattutto contro il Cagliari sabato alle 18. Ripristinati oggi e venerdì il ritiro della vigilia obbligatorio.