Sarri Lazio, la rivelazione: Lotito ora riflette sul futuro. In un caso è in bilico

Sarri Lazio, la rivelazione: ora Lotito starebbe riflettendo sul futuro del tecnico biancoceleste, in bilico in un caso

Come riferito da Repubblica edizione Roma, ora Lotito riflette seriamente sul futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico verrebbe infatti messo in discussione nel caso in cui dovesse perdere definitivamente le redini dello spogliatoio.

Una cosa che ad oggi non è ancora successa, ma i primi scricchiolii iniziano a sentirsi. L’unica attenuante per lui, continua il quotidiano, è l’immobilismo totale durante l’ultima sessione di mercato.