Sarri-Lazio, ribaltone in vista? Dalle critiche di Lotito alla mancanza di Tare: cosa sta succedendo. La situazione

Secondo quanto riporta TMW, dopo la sfida col Monza c’è stato il duro confronto, negli spogliatoi, fra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Situazione poi replicata a Formello, non è dato sapere con che contenuti. Lo spogliatoio è con il tecnico e non ci sono ribaltoni in programma non c’è rischio esonero per il tecnico, anche se è stata particolare la comunicazione dell’annullamento del giorno di riposo dopo il pari con i brianzoli. A comunicarlo è stato il patron della Lazio in persona, mentre solitamente queste decisioni vengono prese internamente e poi comunicate dalla dirigenza.

La sensazione è che manchi una figura da tramite alla Tare fra il presidente e l’allenatore. C’è poi sul tavolo la questione Immobile. L’attaccante non si tocca, è il simbolo della Lazio negli ultimi 8 anni, anche se la richiesta del tecnico è simile a quella di Mancini in Nazionale, cioè di legare il gioco come centravanti in un 4-3-3, ruolo che gli riesce con più difficoltà.