Sarri nel pre partita: «E' la prima volta che butto un giocatore dentro dopo un solo allenamento! Su Cancellieri...» - Lazio News 24

Sarri nel pre partita: «E’ la prima volta che butto un giocatore dentro dopo un solo allenamento! Su Cancellieri…»
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 20a giornata contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 20a giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Le sue parole rilasciate per DAZN:
TAYLOR – «Kenneth l’ho visto un po’ nell’allenamento di ieri, conosco il ragazzo parzialmente. E’ la prima volta in carriera che butto un calciatore dentro dal primo allenamento: questo la dice lunga sulle difficoltà».
CANCELLIERI – «Chiaro Cancellieri a sinistra, anche questo fa parte dei problemi che stiamo riscontrando in questo momento».
