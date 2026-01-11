Timber Lazio, Fabiani è vicino a trovare l'intesa finale: le novità - Lazio News 24

Timber Lazio, i biancocelesti sono vicini ad un colpo importante in entrata! Il d.s. Fabiani può chiudere l’operazione nei prossimi giorni

Jurrien Timber è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Angelo Fabiani ha trovato un accordo di massima con l’Arsenal per il trasferimento del giocatore.

Timber Lazio: rinforzo per la difesa

Jurrien Timber è un difensore versatile e dotato di grande esplosità. La sua esperienza con l’Ajax e l’Arsenal ha dimostrato che ha tutte le qualità per essere un titolare in Serie A. La Lazio ha bisogno di rinforzare il proprio pacchetto difensivo e Timber sembra la scelta ideale per portare solidità e qualità alla retroguardia.

Lazio-Arsenal: la chiusura del trasferimento attesa nei prossimi giorni

Secondo le ultime informazioni, la trattativa per Jurrien Timber è ormai agli sgoccioli. Angelo Fabiani ha lavorato duramente con l’Arsenal per ottenere il trasferimento del giocatore, e ora si attende la chiusura ufficiale nei prossimi giorni.

La Lazio è pronta a mettere a segno un altro colpo di mercato importante, dimostrando ancora una volta la sua capacità di inserirsi in trattative vantaggiose. Con Timber a disposizione, la Lazio potrà contare su un difensore di qualità che non solo darà solidità, ma anche la possibilità di un gioco più fluido e dinamico dalla difesa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, sirene arabe per Romagnoli! Cosa filtra sul difensore