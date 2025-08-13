Sarri Lazio, Pedro pronto a reinventarsi: accordo con l’allenatore toscano per il ruolo da falso nueve

Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste pensa allo spagnolo come nuova arma offensiva, seguendo il modello Mertens

La stagione della Lazio si apre sotto il segno dell’adattamento e dell’inventiva. Con il blocco del mercato imposto dalla Covisoc e un’età media tra le più alte della Serie A, Maurizio Sarri dovrà ancora una volta ricorrere a soluzioni interne per mantenere competitiva la squadra. Una di queste riguarda Pedro, 38 anni, terzo giocatore più utilizzato in carriera dal “Comandante” con ben 175 presenze complessive (95 da titolare).

Il ruolo naturale dello spagnolo è quello di esterno offensivo nel 4-3-3, ma oggi la continuità su quella corsia non è più garantita. Per questo, Sarri e il calciatore avrebbero già trovato un’intesa su un nuovo compito tattico. «Con Sarri esiste un accordo: nel 4-3-3, salvo emergenze, Pedro sarà il falso nueve» rivela il Corriere della Sera.

Non si tratta di un’idea del tutto inedita. A novembre 2021, contro la Juventus e senza Immobile, Pedro era stato scelto come centravanti atipico al posto di Muriqi. L’esperimento, però, non ebbe seguito immediato: l’anno dopo, in situazioni simili, il tecnico preferì Felipe Anderson, ottenendo risultati eccellenti, con il brasiliano autore di 9 gol e protagonista di una stagione chiusa al secondo posto.

Oggi, però, lo scenario è diverso. Con Baroni, lo scorso anno, Pedro ha giocato in posizione più centrale, conquistando il titolo di capocannoniere della squadra con 14 reti. È questo il punto di partenza per Sarri, che vede nello spagnolo una soluzione a metà tra il “Mertens” reinventato al Napoli e il “Felipe Anderson” centravanti d’emergenza.

«In alternativa al falso nove, Pedro potrà agire da trequartista nel 4-2-3-1» prosegue la ricostruzione. La scelta è dettata anche dalla consapevolezza che, da esterno puro, oggi lo spagnolo fatica a tenere il ritmo per tutti i 90 minuti.

Ancora una volta, dunque, la Lazio dovrà fare di necessità virtù, puntando sull’esperienza e sulla duttilità di un campione capace di reinventarsi per il bene della squadra. E se la scommessa dovesse funzionare, i tifosi biancocelesti potrebbero presto ritrovarsi un “nuovo Mertens” in maglia celeste.