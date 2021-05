Sarri Lazio più di una suggestione: novità nelle prossime ore. Le ultime

Maurizio Sarri alla Lazio per il post Simone Inzaghi? Le ultime sul tecnico toscano che piace al presidente Lotito

Maurizio Sarri può essere più di una suggestione per la Lazio. Alfredo Pedullà spiega come il tecnico potrebbe prendere il posto di Inzaghi al verificarsi di alcune condizioni. Su tutte, ovviamente, l’ingaggio: il club biancoceleste non può corrispondere i 5 milioni che il tecnico vorrebbe: si potrebbe trovare l’accordo attorno ai 3.

Al momento il toscano attende comunicazioni dalla Juve sulla penale di 2.5 milioni che scadrà lunedì. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità.