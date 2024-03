Sarri Lazio, Palombo svela: «So che si sente spesso con questo allenatore»

Sarri-Lazio, Angelo Palombo, ex centrocampista della Sampdoria, ha rivelato un aneddoto sul tecnico toscano

Intervenuto a Tv Play, Angelo Palombo, ex centrocampista, ha parlato così dell’ex Lazio Sarri:

PAROLE – «Giampaolo? È grande allenatore, ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Mi ha insegnato molto. Mi ispiro a lui come allenatore, lo stimo molto. Perché non ha sfondato a grandi livelli? Bella domanda, non so rispondere bene. Forse il suo carattere introverso lo ha un po’ penalizzato. Lui simile a Sarri? Forse sì, so che hanno un ottimo rapporto e che si sentono spesso».