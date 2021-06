Sarri Lazio, Marchetti (Sky Sport): «Manca solo l’accordo economico»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della trattativa tra Sarri e la Lazio

Prosegue la trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio. Negli ultimi giorni sono stati fatti dei passi in avanti tra le parti e dal punto di vista tecnico si è già trovato un accordo. Manca ancora l’intesa dal punto di vista economico, come ha riportato anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

SULLA TRATTATIVA – «Ieri hanno cominciato a parlare di come dovrebbe essere rimodellata la squadra in base alle necessità che avrà Sarri. A questo punto il problema non sarà più tecnico, ma economico. Lui viene da un contratto di due anni a sei milioni e quando si raggiunge un certo target si tende a mantenerlo».

SULLE ESPERIENZE PASSATE DEL TECNICO – «Sarri ha trovato delle difficoltà tecniche nella costruzione del suo impianto di gioco in due squadre che avevano un’ossatura diversa da quella che sognava. Chelsea e Juve non erano squadre sue, ma nei topo club poi non si ha tanto tempo perché si viene pagati molto per accorciare il periodo che porta alla vittoria e ha pesato il rapporto che Sarri ha avuto con alcuni giocatori».