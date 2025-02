Sarri: «Lotito è diverso da come appare. Nell’ultimo periodo alla Lazio avevo attaccato il mio malcontento alla squadra per questo motivo»

Condividi via email

Le parole dell’ex tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, sull’ultimo periodo nel club biancoceleste

Maurizio Sarri, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della sua esperienza alla Lazio. L’allenatore ha raccontato qualche retroscena relativo al suo addio. In particolare, ha spiegato come dopo un secondo posto e la cessione di Milinkovic-Savic si sarebbe aspettato dei rinforzi, che non sono arrivati.

PAROLE- «Lotito è diverso da come appare: gli voglio bene ma le discussioni sono state frequenti nell’ultimo periodo. Avevo attaccato il mio malcontento alla squadra »