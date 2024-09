Sarri Lazio, la prima vittoria nel derby: ecco quando accadeva. Il RICORDO del club - Lazio News 24

Sarri Lazio, la prima vittoria nel derby: ecco quando accadeva. Il RICORDO del club diramato sui canali social

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– È domenica 26 settembre 2021 e allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il Derby della Capitale, valido per la VI giornata del Campionato di Serie A.

La gara è viva e si sblocca al 10’. Sul primo gol, Immobile fa partire l’azione da una seconda palla, con Milinkovic che segna di testa su preciso cross di Felipe Anderson. Il raddoppio invece nasce da Luis Alberto che manda in verticale Immobile il quale lavora un gran pallone per Pedro e il suo rasoterra preciso per il gol del fresco ex. La Roma reagisce e prima dell’intervallo dimezza lo svantaggio con Ibanez sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Per il tris biancoceleste è impossibile non lodare l’intelligenza e la generosità di Immobile che, lanciato a rete, ha dribblato Mancini e Rui Patricio in uscita e ha appoggiato a Felipe Anderson al quale basta spingere il pallone in rete. Al 24’ della ripresa Veretout su rigore riapre la gara ma nel finale sale in cattedra Pepe Reina che si oppone a un destro potentissimo di Zaniolo. Finisce così, con Sarri che vince il primo derby al primo colpo.

Così i biancocelesti: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic, Leiva (61` Cataldi), Luis Alberto (66` Akpa Akpro), Felipe Anderson, Immobile (89` Muriqi), Pedro. Allenatore: Sarri.