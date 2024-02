Sarri Lazio, fissato l’incontro con Lotito: divergenze su quel punto. Avanti insieme con un patto

Sarri Lazio, fissato un nuovo incontro col presidente Lotito: ci sono divergenze su un punto. Le ultime sul futuro del tecnico

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri e Claudio Lotito hanno in programma un incontro verso marzo (tra il 17 e il 30, periodo di pausa Nazionali) per chiarire il futuro dell’allenatore, in odore di addio alla Lazio.

Il tecnico vorrebbe più movimenti sul mercato, mentre il presidente ha intenzione di impostare gli affari con i suoi tempi e le sue condizioni. Servirà un patto tra i due per rinnovare quel contratto che attualmente scade nell’estate del 2025, stabilendo idee ed azioni per il prossimo futuro. Altrimenti non ci si stupirebbe di un suo addio.