Sarri-Lazio, il rinnovo puó scattare a questa condizione… Le ultime sulla situazione legata al tecnico toscano ed il suo contratto

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio sta sempre più prendendo forma l’idea di un eventuale rinnovo del contratto di Maurizio Sarri, in scadenza nel 2025.

Nonostante i risultati non troppo positivi, il club non vorrebbe entrare nella stagione 24/25 con una situazione in bilico per quanto riguarda la panchina. Salgono quindi le quotazioni per un rinnovo di Mau.