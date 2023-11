Sarri-Lazio, avanti almeno sino a fine stagione: ma spunta la clamorosa ipotesi del cambio modulo

Sarri-Lazio, si andrà avanti insieme almeno fino al termine della stagione. Intanto spunta la clamorosa ipotesi del cambio modulo

Come riporta Il Messaggero, il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio non è in discussione almeno fino al termine della stagione.

Lotito non ha alcuna intenzione di rimuovere il tecnico dal suo incarico, specie con un contratto fino al 2025 di oltre 10 milioni lordi ancora pendenti sul bilancio. A fine stagione Sarri farà un bilancio, rifletterà e deciderà se fare un passo indietro in anticipo ma adesso non ha alcuna intenzione di gettare tutto al vento. Forse per la prima volta riflette davvero sul modulo e su qualche correttivo tattico.