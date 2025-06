Sarri Lazio, domani la firma dell'allenatore: il punto

Condividi via email

In casa Lazio si continua ad attendere la fumata bianca per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina dei biancocelesti

E’ solo questione di ore ormai per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, con i biancocelesti che stanno spingendo sull’acceleratore in queste ore per chiudere definitivamente l’operazione.

Si attende soltanto la firma, che stando a quanto riportato pochi istanti fa da Gianluca Di Marzio arriverà nella giornata di domani.