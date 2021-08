Sarri Lazio, due mesi fa l’annuncio. Il club celebra il ‘sarrismo’ VIDEO

Due mesi fa Maurizio Sarri diventava il nuovo tecnico della Lazio. Il club ha celebrato il Comandante e la sua filosofia, il ‘sarrismo’

Mentre Inzaghi decideva di lasciare la Lazio per accasarsi all’Inter, un vuoto enorme affliggeva la panchina biancoceleste. Chi al posto di Simone? Una scelta difficile per la società, propensa a trovare un degno sostituto che potesse placare la rabbia dei tifosi e trasformarla in nuovi stimoli. La scelta è stata fatta 2 mesi fa, quando Maurizio Sarri diventava il nuovo tecnico della prima squadra della capitale.

Il club ha celebrato il Comandante e il ‘sarrismo‘ con un video postato sui canali social.