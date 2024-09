Sarri: «NON mi pento di essermi DIMESSO dalla Lazio. Il ciclo era FINITO, con Lotito...»

Maurizio Sarri torna a parlare del suo addio alla Lazio e non solo: le dichiarazioni dell’ex tecnico biancoceleste alla Gazzetta

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri è tornato a parlare del suo addio alla Lazio.

PENTITO DI ESSERSI DIMESSO – «No. Per me era un momento di fragilità interiore e personale. C’erano situazioni che non mi piacevano. In quei casi: o rinnovi l’allenatore o lo esoneri. O il tecnico si dimette. E io l’ho fatto. Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson via? Non sono stupito, la sensazione all’interno dell’ambiente è che il ciclo fosse finito».

IL PRESIDENTE PIU’ COMPETENTE – «Tatticamente, Fabrizio Corsi».

IL PIU’ DIVERTENTE – «Al di là delle divergenze, sono bei personaggi. Lotito a cena è uno spasso, poi ci puoi litigare discutendo di calcio. Il più brillante? De Laurentiis passa per non essere generoso, ma a Natale faceva sempre regali importanti».