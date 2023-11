Sarri, ascolta Nicola: «Fidatevi, oggi in Serie A è fondamentale questa figura»

L’ex tecnico non ha dubbi, nel nostro campionato l’allenatore ha bisogno di una particolare figura al suo fianco

Intervenuto a Radio Serie A, l’ex tecnico di Torino e Salernitana Davide Nicola ha mandato un messaggio a tutti gli allenatori del nostro campionato (dunque anche Sarri della Lazio) circa l’importanza di godere di un buon match analyst nel proprio organico.

LE PAROLE – «A oggi è tutto fondamentale. Anche per noi allenatori avere a disposizione dati specifici aiuta nello studio del gioco, anche se resta fondamentale lo studio attraverso la visione delle partite. Oggigiorno i giocatori sono abituati a leggere i dati e ad avere un riscontro oggettivo. Serve per dimostrare situazioni migliorabili e situazioni che invece funzionano già. Non si arriva all’omologazione perché ognuno interpreta i dati a suo modo a seconda di quello che interessa di più».