Sarri: «Rispettiamo la Conference, ci interessa. Ma priorità al campionato perché..». Le parole del tecnico capitolino alla vigilia della sfida col Cluj

Nella Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League, Maurizio Sarri ha parlato delle priorità della squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Quando si parla di Europa non si può parlare tanto. Va rispettata e presa in maniera seria. Sono sempre partite serie e importanti. Il campionato una priorità perché ci può dare introiti maggiori rispetto alla Conference League. Però da un punto di vista sportivo la Conference ci interessa. Uno non fa le scelte in relazione alla competizione, ma alla stanchezza dei ragazzi »

