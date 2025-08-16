Sarri Lazio Como, il dato che preoccupa il tecnico

Sarri Lazio Como, i precedenti spingono il tecnico a una partenza convincente: le ultime in vista della prima partita di campionato

La nuova stagione della Lazio di Maurizio Sarri inizia con la trasferta insidiosa contro il Como, e l’attenzione si concentra su un dato che non farà dormire sonni tranquilli al tecnico toscano. Come riportato da Laziochannel.it, i precedenti delle prime giornate in campionato con il “Comandante” in panchina hanno sempre rappresentato un indicatore significativo per il prosieguo della stagione. Per questo motivo, partire col piede giusto appare oggi più che mai fondamentale.

Nel 2021, al primo anno di Sarri sulla panchina biancoceleste, la squadra aprì con la vittoria in trasferta contro l’Empoli, seguita dal roboante 6-1 rifilato allo Spezia all’Olimpico. La striscia positiva si interruppe alla terza giornata con il ko di San Siro contro il Milan di Pioli, poi campione d’Italia. Quell’annata si concluse con il quinto posto e il ritorno in Europa League.

Un anno dopo, nel 2022, la partenza fu ancora più convincente: sette punti nelle prime tre gare, grazie ai successi contro Bologna e Inter e al pari esterno di Torino. Una base solida che permise alla Lazio di chiudere la stagione al secondo posto, dietro solo al Napoli.

Scenario completamente opposto nel 2023. Due sconfitte consecutive contro Lecce e Genoa, seguite da un successo prestigioso al Maradona contro il Napoli di Rudi Garcia, lasciarono i biancocelesti con appena tre punti dopo tre giornate. Un avvio in salita che rispecchiò l’andamento di una stagione difficile, culminata con le dimissioni del tecnico a marzo.

Guardando a questi precedenti, diventa evidente quanto l’approccio iniziale possa influenzare l’intero cammino. Per Sarri e la sua Lazio, il debutto di Como assume quindi un peso speciale: non solo i tre punti in palio, ma la necessità di dare subito slancio a un progetto che vuole riportare i biancocelesti stabilmente ai vertici. Un avvio convincente potrebbe trasformarsi nella spinta decisiva per evitare le insidie vissute in passato e alimentare ambizioni importanti.