Sarri Lazio, dalle promesse d’amore all’addio? La rivelazione: ecco cosa è cambiato

Sarri Lazio, dalle promesse d’amore del tecnico al clamoroso addio a fine stagione? Ecco cosa è cambiato per Sarri

Solo qualche tempo fa, Maurizio Sarri giurava fedeltà eterna alla Lazio, club indicato da lui come quello in cui avrebbe chiuso la carriera. Ma oggi, come scrive il Messaggero, le cose sarebbero sensibilmente cambiate.

Magari quella di Mau è stata solo una dichiarazione per tenere unito il gruppo nei momenti difficili, ma dopo il cambio di procuratore non è più sicura la sua permanenza. Rimangono ora le riflessioni per la prossima stagione, ma i nomi dei sostituti iniziano già a circolare.