Sarri Lazio, aumenta l’ansia: la firma ancora non arriva

Aumenta l’ansia per il futuro della panchina della Lazio: la firma di Maurizio Sarri con i biancocelesti ancora non è arrivata

Giorni frenetici a Formello: tra incontri, pianificazione e offerte la Lazio sta lavorando strenuamente per affidare a Maurizio Sarri la panchina biancoceleste. Tuttavia, con l’accordo che sembrava ormai in ghiaccio, nella giornata di ieri qualcosa è rallentato.

Come riportato dal Messaggero, infatti, il presidente Claudio Lotito avrebbe abbassato la proprio offerta, passando da 3,3 milioni di euro + bonus a 3 milioni + 1 di bonus. Nulla di così grave, ma la pressione sottotraccia del Tottenham e alcune riflessioni stanno facendo prendere tempo al tecnico toscano. Ordinaria amministrazione per l’ex Juve e Chelsea, ma per la i biancocelesti non è affatto rassicurante, vista soprattutto l’ultima esperienza con Simone Inzaghi. Le prossime ore saranno decisive per svelare il futuro.