Sarri lavora sulla mente della squadra: il derby è da dimenticare, testa solo al Monza

Sarri lavora sulla mente dei suoi ragazzi: l’euforia della vittoria del derby non può travolgere la squadra, testa al Monza

Sarri vuole arginare il contraccolpo psicologico che potrebbe arrivare alla squadra, dopo la vittoria del derby. A Roma, si sa, gli entusiasmi per una gara così possono far perdere il baricentro, ma domani si tornerà di nuovo in campo e non c’è tempo da perdere in festeggiamenti.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico predica calma e concentrazione: il rischio che l’euforia travolga la squadra non può essere corso, per questo è da lunedì che lavora sulla mente dei suoi ragazzi. Monza e Juventus sono gli ultimi due appuntamenti prima della sosta: 180 minuti per rimanere sul treno Champions e concludere l’anno con un posto soddisfacente in classifica.