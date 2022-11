Sarri lancia l'allarme: «Manca qualcosa a livello di organico, non siamo pronti...»

Sarri ha lanciato un chiaro un messaggio alla società: la Lazio non è pronta per due competizioni, manca qualcosa

Brutta figura in quel di Rotterdam per la Lazio. Al termine della gara, Maurizio Sarri ha provato ad analizzare il motivo di un crollo simile, lanciando un allarme chiaro alla società:

CONFERENCE E DUE COMPETIZIONI – «Snobbare la Conference è stupido, sempre una competizione europea. Fra un po’ di turni vedi se è bella, su quello non avrei dubbi. La mia sensazione è che non siamo pronti per giocare due competizioni di alto livello. Per struttura e forza mentale. Organico? Ci sono categorie e cilindrate anche nel cervello. Con l’abitudine qualche giocatore assimila questa capacità, però non è facile. A volte è proprio questione di cilindrata mentale. A livello di organico è ovvio che ci manchi qualcosa, ma questo credo che sia abbastanza normale».