Sarri, la Lazio a sua immagine e somiglianza. E il mercato...

Sta finalmente nascendo una Lazio congeniale alle idee tecniche e tattiche di Maurizio Sarri: l’età media molto bassa può aiutare

Maurizio Sarri può sorridere. Dopo le incomprensioni della prima stagione, sta finalmente nascendo sotto i suoi occhi la Lazio che aveva sempre desiderato. Come riferisce il Corriere dello Sport, le dinamiche si sono invertite: Tare non sceglie più i calciatori di sua spontanea volontà affidandoli al tecnico ma si adegua alle richieste del toscano.

Il ringiovanimento messo in atto (l’età media della rosa è di 22.8 anni) è il segno chiaro di come si voglia costruire un ciclo nuovo e con un’ossatura duratura nel tempo. Il reparto maggiormente sotto osservazione è la difesa che è stata fatta praticamente da zero con gli arrivi di Casale, Gila e Romagnoli. Sarri lavora sulla linea e attende le ultime pedine dal mercato: un terzino sinistro se partirà Hysaj, un vice Immobile (anche se Cancellieri sta ben impressionando in quel ruolo) e un sostituto di Akpa Akpro a centrocampo.