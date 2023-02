Sarri li manda dietro la lavagna dopo Juve Lazio: il retroscena. Grossa disattenzione sul gol subito

Come spiega Il Messaggero Sarri oggi manderà tutta la difesa dietro la lavagna per quel ritardo sul fuorigioco, ma non basta a spiegare la batosta. Perché la reazione svogliata, compassata e macchinosa cancella, dopo l’Europa League, un altro obiettivo dell’annata in una sola, gelida, serata. I biancocelesti si fermano ai quarti per la quarta volta di fila.