Sarri a DAZN: «Troviamo l’umiltà che ci è mancata. Un tifoso fuori dallo stadio mi ha detto…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN prima di Empoli-Lazio.

Le sue parole: «Magia ritrovata alla festa di Natale? Bisogna ritrovarla in campo, fuori è molto più facile. Dobbiamo ritrovare diverse cose: il gol, le nostre sicurezze. Va bene stare insieme fuori ma quello che conta è là dentro. Giocare ad Empoli non è facile per nessuno. Nelle ultime due-tre partite mi sono sembrati una squadra molto viva e in buona saluta. Sappiamo che sarà difficile, spero che la squadra trovi l’umiltà che ci è mancata in alcune occasioni e che abbiamo pagato. Se sono cambiato da Empoli? Non me ne sono accorto. Io mi sento sempre lo stesso. Per me venire qui è una gioia. Ho trovato un tifoso fuori che mi ha detto: ‘Grazie per tutto quello che hai fatto ad Empoli’. Io gli ho detto: ‘Sono io che ho un debito…».