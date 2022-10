Sarri: «Questo pareggio va accolto bene, ma abbiamo fatto troppi errori»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Sturm Graz Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

PAREGGIO – «Va accolto bene, perchè abbiamo perso tanti palloni nelle fasi centrali del campo e difensivamente abbiamo fatto bene. Abbiamo perso troppi palloni».

GARA – «Il terreno non era a livelli ottimali e il livello di intensità e aggressività degli avversari era doppio, però abbiamo girato male anche noi. Questa è roba tosta, come uno sbaglia approccio viene travolto. Partiamo dal presupposto che se una squadra non è a livelli alti di classifica allora è facile, ma non è così».

PROSSIME GARE – «Ora pensiamo a Firenze e al doppio turno interno che può portarci avanti».

Sarri a Sky

ERRORI – «Non abbiamo sbagliato a livello mentale, ma a livello tecnico, subendo l’aggressività degli avversari. Però eravamo in partita e nel secondo tempo avremmo anche potuto vincere. Qualche pallone l’abbiamo perso sul pressing loro, ma altri in modo banale e quindi per colpe nostre».

LIVELLO – «L’Europa League, con la Conference, è di livello più alto. Poi in campo internazionale i ritmi sono elevatissimi, come l’aggressività. Bisogna soltanto adeguarsi. Milinkovic? Ci può stare la serata storta quando si gioca ogni tre giorni. Vedendo ciò, ho comunque preferito toglierlo».

IMPEGNI RAVVICINATI – «Giocare ogni tre giorni? Ieri mi riferivo alla mentalità di alcuni giocatori. Parlo di cilindrata mentale: i 2000 possono giocare una volta a settimana, mentre per giocare ogni tre giorni serve una cilindrata di 4000».