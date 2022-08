Sarri: «Tutto è andato come previsto. Prestazione solida. Sofferenza? I numeri dicono altro»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Torino-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Torino-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio per i canali ufficiali:

GARA – «Era chiaro che dovevamo reggere l’urto ed era chiaro che la loro aggressività sarebbe stata più forte nel primo tempo. Tutto è andato come previsto, poi abbiamo sbagliato noi nella seconda parte. Si parla di sofferenza, ma sono 5 palle gol a 1. Prestazione bella e solida».

COSA è MANCATO – «Loro ci venivano uomo contro uomo, eravamo costretti a prendere palla dandogli le spalle. Loro feroci. O riuscivamo di prima o tutto era rischioso, ma questa è stata la partita preparata, sapevamo di dover soffrire e poi risolverla perchè che sarebbero calati era evidente. Peccato che non siamo riusciti a concretizzare le palle gol avute».

DIFESA – «Prestazione buona da parte di tutta la squadra, tranne un tratto del primo tempo in cui abbiamo avuto difficoltà a scivolare sui quinti. Per il resto mi sembra che sia stata una prestazione difensiva di ottimo livello».

ARBITRO – «Il tempo era scaduto e se lui – sul colpo di testa – avesse fischiato la fine sarebbe stato normale, è che ha lasciato proseguire mentre eravamo a campo apertissimo. A volte se le cercano…».

FATICA A DESTRA – «Secondo me, Felipe Anderson a tratti è stato basso e si faceva prendere facile. Lui quando trova queste difese dovrebbe rimanere sul terzo».

MARCOS ANTONIO – «Si è mosso bene, è entrato quando il Torino era in calo, meno fisico e più adatto a lui».

SARRI A SKY

PARTITA – «Andiamo a casa con un pò di rammarico, le statistiche mi dicono che le palle gol sono state 6 a 1 per noi. Sapevamo che la partita sarebbe stata questa soprattutto nella prima mezzora sapendo di dover soffrire. Poi una volta calati loro avremmo creato. La partita è andata come l’avevamo preparata quindi ci dispiace non aver concretizzato».

CAMBI – «Non bisogna dare responsabilità ai ragazzi, Cancellieri ha fatto 10 partite nel Verona, non viene dal Milan. Vanno inseriti gradualmente, Cancellieri ci fa comodo nei finali e Marcos e Luis Alberto sono entrati in un momento con meno fisicità della gara. Abbiamo fatto dei cambi sapendo di aver messo giocatori dello stesso livello di quelli usciti».

CENTROCAMPISTI – «Hanno fatto una partita di sofferenza nella prima mezzora, soprattutto nella prima pressione, difficile da superare. In più dovevamo scendere tanto sulle seconde palle perchè il loro portiere rinviava lunghissimo. Non era una gara semplice per i nostri centrocampisti ma sono abbastanza soddisfatto, Vecino era alla prima partita e Milinkovic lo vedo dello stesso periodo dell’anno scorso».

VOTI – «I voti mi davano fastidio anche a scuola figuriamoci ora. Io qui mi diverto tutta la settimana e quindi sono contento».

SARRI A DAZN

PARTITA – «Ci dispiace non averla vinta perché la partita è andata come l’avevamo pensata. Sapevamo della loro aggressività, dovevamo contrastarla e rimanere in partita. Abbiamo avuto difficoltà a costruire da dietro poi questa intensità sapevamo che sarebbe calata e si sarebbero aperti spazi. Siamo stati meno bravi a segnare, dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto bene».

DIFESA – «Abbiamo fatto una prestazione di squadra di buon livello, a tratti con i nostri attaccanti esterni potevamo fare meglio c’è stato un dispendio di energie enorme. Dell’applicazione sono contento».

ERRORI TECNICI – «Abbiamo percentuali d’errore che non sono nostre, sarà il momento della stagione. Mi arrabbiavo perché mentalmente abbiamo sbagliato delle scelte».

FELIPE ANDERSON – «È un giocatore importante a cui manca continuità nella fase offensiva, dobbiamo dargli atto che ha trovato grande continuità nell’applicazione tattica».