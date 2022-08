Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Lazio si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23

Sintesi Torino Lazio 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si gioca!

6′ Pressing Toro – Come solito fare la squadra di Juric pressa molto alta gli avversari, per ora la Lazio non è riuscita a creare azioni offensive.

8′ Tiro di Sanabria – I granata recuperano palla alta con Linetty, la palla termina sui piedi di Sanabria che da fuori area fa partire un destro che Provedel battezza fuori.

11′ Meglio il Toro – Come detto meglio il Torino in questo avvio di match. La squadra di Juric gioca stabilmente nella metà campo avversaria,

17′ Ci prova Zaccagni – Prova a farsi vedere in avanti Zaccagni, la difesa del Torino non lascia spazi con l’esterno che finisce per perdere il pallone.

23′ Marusic vicino al gol – Bella azione sulla sinistra tra Zaccagni e Marusic: quest’ultimo riceve palla dall’ex Verona e a tu per tu con Milinkovic-Savic si fa murare da posizione defilata.

Torino Lazio 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djdji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Ola Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Segre, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp. Adamonis, Magro, Hysaj, Gila, Casale, Radu, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Pedro, Luka Romero, Cancellieri. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Piccinini