Sarri: «Abbiamo pagato una settimana difficile. La squadra è cresciuta tantissimo»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero.

RAMMARICO – «Abbiamo messo tutto nella partita. ottimo primo tempo e poi pagatao una settimana travagliata. Ci abbiamo messo un errore in cui non stavamo rischiando da un po’, mi fa piacere che i ragazzi abbiano messo dentro tutto quello che avevano».

GARA – «Abbiamo sprecato tantissimi palloni riconquistati per ripartire azione su azione. Abbiamo sofferto nei 10 minuti dopo l’1-1, nell’ultimo quarto d’ora poco. Così ci siamo abbassati troppo ».

ASSENZA TIFOSI – «Se lo stadio fosse stadio in altre condizioni, un pizzico di aiuto sarebbe arrivato. Ma la squadra ha dato tutto a prescindere».

EUROPA CHE INCIDE SUL MERCATO – «Lo devi chiedere alla società, a me non cambia niente. Se hanno un piano A e uno B per il mercato non lo so. Io in questo ambiente sto benissimo, idem con la squadra. I ragazzi sono cresciuti tantissimo, hanno fatto una larga fetta di lavoro alla pari con prima in classifica» .

Sarri a Dazn

PARTITA – «Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma poi nella ripresa abbiamo pagato la settimana difficile. Abbiamo preso gol nel momento in cui non soffrivamo più, pagando un’ingenuità. Dispiace, ma non può esser dimenticato quanto fatto per 90’».

ERRORI – «C’è stata mancanza di lucidità, ma Marusic fino a ieri aveva la febbre. Nonostante ciò ha provato a darci una mano. Quella comunque, in quel momento, è una palla che non si può perdere».

OBIETTIVO EUROPA – «Dobbiamo lottare come abbiamo fatto stasera e sicuramente i punti che ci servono li faremo. Dispiace non aver sfruttato due turni in casa, ma soprattutto per stasera, dove il punto era praticamente preso».

CONFRONTI – «Quando le partite finiscono così è meglio stare in silenzio. Ovviamente c’è tanta rabbia. Bisogna sbollire e si parla domattina».